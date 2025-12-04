Православен календар за 4 декември, вижте кои са имениците

Св. вмчца Варвара. Преп. Йоан Дамаскин

Св. вмчца Варвара била родена в семейство на езичници. Като девойка приела Христовата вяра и била подложена на мъчения и осъдена на смърт. Според легендата мълниите, с които поразила своите палачи, я правят покровителка на огъня, гръмотевиците и пожарите, а по-късно и патрон на артилеристите. Народът почита св. Варвара като закрилница от болести, свързани с обриви, и най-вече шарката. Частица от мощите се намира в софийската църква “Свето Преображение”.

Имен ден: Барбара, Варвара, Варвардан, Вартоломей, Варчо, Варадин, Варка, Варя