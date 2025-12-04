9 км опашка от тирове на Кулата

На 9 км вече е опашката от товарни камиони на граничния преход Кулата в посока към Гърция. Шофьори чакат от вчера следобед и нямат никаква яснота кога ще може да продължат.

В сряда следобед гръцки протестиращи земеделци докараха на пункта Кулата-Промахон повече от 100 трактора и блокираха движението. За няколко часа бе спряно преминаването на всички превозни средства. По-късно фермерите решиха да пропускат само леки коли и автобуси, но не и тирове. За кратко през нощта движението бе пуснато и за тирове, но след това отново спряно.

Настроенията сред фермерите са да пропускат камиони, които излизат от Гърция, натоварени със стока, но да не пускат тези, които внасят стоки в страната им.

Вчера е имало преговори между протестиращите с началника на полицията в Серес, бригаден генерал Евангелос Циотас. По време на разговорите полицейските власти поискали от фермерите да се придържат към специфичен график за затваряне и отваряне на блокадата поне по няколко часа.

"Нямаме никаква яснота докога ще стоим тук. От опита от предишни години знаем, че действията на гръцките земеделци са непредсказуеми и може с дни да ни държат тук, докато решат да отворят "прозорец" за няколко часа да преминем", коментираха тираджии.

Фермерите пък се заканиха, че ще държат блокадата, докато не бъдат изпълнени исканията им. Не само Коледа, но ако се наложи - и Великден ще празнуват на Промахон.