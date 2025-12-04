ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Медицински университет – Плевен е първият академич...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21843023 www.24chasa.bg

Вижте къде в София няма да има вода на 5 декември

2348
Вода СНИМКА: Pixabay

На 5 декември (петък) 2025 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Самоковище", м. Детски град, се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 19:30 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между:

ул. „Самоковско шосе", ул. „Синя светлина", ул. „Хитър Петър" и ул. „Понор" и ул. „Синаница".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: м. Детски град, зад градински център „Бела".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Вода СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома