Вижте къде в София няма да има вода на 5 декември

На 5 декември (петък) 2025 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Самоковище", м. Детски град, се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 19:30 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между:

ул. „Самоковско шосе", ул. „Синя светлина", ул. „Хитър Петър" и ул. „Понор" и ул. „Синаница".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: м. Детски град, зад градински център „Бела".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.