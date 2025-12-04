ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облаци и дъжд ни очакват и в петък

Затвориха за тирове и ГКПП Илинден – Ексохи

ГКПП Илинден

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т на ГКПП "Илинден" – Ексохи. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници".

Шофьорите изчакват на място, съобщават от АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ГКПП Илинден

