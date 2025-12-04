ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спектакъл между светове: тайванският U-Theatre на ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21844194 www.24chasa.bg

Тировете вече преминават свободно на Кулата

1748
Задръстване на ГКПП "Кулата". СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

Тежкотоварни автомобили в момента преминават свободно и от двете страни на българо-гръцката граница при граничен преход Кулата, предава БТА.

По-рано тировете бяха отклонявани още при началото на отбивката за граничния преход, а движението остана преустановено в продължение на часове. В района има засилено полицейско присъствие. Трафикът бе преустановен вчера след 14:00 ч. заради протест на гръцки фермери.

Трафикът на граничния преход е интензивен заради образувалата се опашка от блокирани камиони. На граничен преход "Промахон" все още има селскостопанска техника на гръцките земеделци.

Заради блокадата на граничен преход "Кулата" Агенция "Пътна инфраструктура" препоръчва използването на алтернативни трасета през пункт "Илинден".

Маршрутът от София за Гърция през "Илинден" е по автомагистрала "Струма" и път I-1 София – Кулата до връзка с път II-19 в град Симитли, откъдето се продължава по второкласния път през Разлог и Гоце Делчев до пункта. Шофьорите, намиращи се в района на граничния преход "Кулата", могат да използват следния маршрут към граничен пункт "Илинден": по път I-1 до кръстовището с третокласния път III-1981 през с. Кулата, след което се продължава по път III-198 през селата Чучулигово и Враня, през прохода Попови ливади до кръстовището с път II-19 в град Гоце Делчев, откъдето по второкласния път се стига до границата.

Задръстване на ГКПП "Кулата". СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание