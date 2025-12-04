Тировете вече преминават свободно на Кулата

Тежкотоварни автомобили в момента преминават свободно и от двете страни на българо-гръцката граница при граничен преход Кулата, предава БТА.

По-рано тировете бяха отклонявани още при началото на отбивката за граничния преход, а движението остана преустановено в продължение на часове. В района има засилено полицейско присъствие. Трафикът бе преустановен вчера след 14:00 ч. заради протест на гръцки фермери.

Трафикът на граничния преход е интензивен заради образувалата се опашка от блокирани камиони. На граничен преход "Промахон" все още има селскостопанска техника на гръцките земеделци.

Заради блокадата на граничен преход "Кулата" Агенция "Пътна инфраструктура" препоръчва използването на алтернативни трасета през пункт "Илинден".

Маршрутът от София за Гърция през "Илинден" е по автомагистрала "Струма" и път I-1 София – Кулата до връзка с път II-19 в град Симитли, откъдето се продължава по второкласния път през Разлог и Гоце Делчев до пункта. Шофьорите, намиращи се в района на граничния преход "Кулата", могат да използват следния маршрут към граничен пункт "Илинден": по път I-1 до кръстовището с третокласния път III-1981 през с. Кулата, след което се продължава по път III-198 през селата Чучулигово и Враня, през прохода Попови ливади до кръстовището с път II-19 в град Гоце Делчев, откъдето по второкласния път се стига до границата.