ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха от ареста единия от задържаните за убийств...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21844869 www.24chasa.bg

Облаци и дъжд ни очакват и в петък

1100
Облаци и дъжд ни очакват СНИМКА: Pixabay


През следващото денонощие ще остане облачно, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). На много места в западната половина от страната ще вали дъжд. Значителни по количество ще са валежите в югозападните райони. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, за София - около 6°, максималните - между 8° и 13°, за София - около 9°. Атмосферното налягане е и ще остане по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.

В планините ще е облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Главно в Рило-Родопската област и западните дялове на Стара планина ще има валежи от дъжд, в местата над 1600 метра надморска височина – от сняг. Значителни по количество са валежите в Рило-Родопската област. Ще духа силен, по високите части и бурен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

В събота валежите ще обхванат цялата страна. Значителни по количество ще са на места в Южна България. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще е умерен, по Черноморието и силен. Температурите ще са с малък дневен ход от 6°-7° на места в Западна България до 13°-14° в Източна. В неделя валежите постепенно ще спрат, най-късно в източните райони. Облачността ще се задържи значителна, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север. Минималните температури ще са по-ниски, а дневните - по-високи с градус-два.

Облаци и дъжд ни очакват СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание