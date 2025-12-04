Гръцките фермери блокираха за камиони ГКПП Кулата-Промахон, опашката е километрична

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т при ГКПП "Кулата" - Промахон.

Шофьорите изчакват на място, съобщиха от АПИ.

Образувала се е километрично опашка в района на граничния преход. Преминаването на моторни превозни средства е ограничено и се регулира от служители на "Пътна полиция", посочва БТА. Причина за задръстването е протест на гръцките фермери. На граничен преход "Промахон" има селскостопанска техника.

От Главна дирекция "Гранична полиция", съобщиха че от 11:30 часа днес на прехода "Промахон" се пропускат всички видове моторни превозни средства в двете посоки. От 11:00 ч на граничния преход "Ексохи" гръцките власти са преустановили пропускането на товарни автомобили към Гърция.

Временната мярка е с цел да се осигури безопасност на движението във връзка с провеждани протестни действия от страна на гръцките земеделски производители от Северна Гърция.

Протестът на гръцките фермери започна вчера. Движението на граничен преход "Кулата" беше преустановено малко след 14:00 часа.