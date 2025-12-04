Гръцките фермери запалиха скарите на Промахон, опашката от тирове е 15 км (Снимки)

Протестиращите гръцки фермери, които от вчера следобед затвориха за товарни автомобили граничния преход Кулата - Промахон, днес вече се установиха трайно с тракторите си и спряха движението на товарни автомобили. Верни на стила си, те разпънаха шатри, разположиха маси и столове и запалиха скарите със сувлаки (шишчета).
Около 11,30 на обяд вдигнаха блокадата за половин час за тирове. След това отново спряха движението. От българска страна за влизане в Гърция колоната е над 15 км, видя наш репортер. Без проблем преминават леките автомобили и автобусите. Няма никаква яснота кога отново ще има прозорец за камиони.
"Тук съм от 18 часа в сряда и виждате, че съм почти стигнал до гръцка територия, но затвориха и стоя тук. Карам стока за Атина и имам час за утре сутрин за разтоварване. Това едва ли ще стане, изпускам всички графици. В събота сутринта трябваше да натоваря обратно за България плодове, но сигурно ще ме оставят чак за понеделник", разказа пред наш репортер шофьорът на товарен автомобил от Пловдив Николай. Каза, че все още има храна и вода за 1-2 дни, но няма никаква яснота кога отново движението ще бъде пуснато, дори и за малко. Минаващи през пункта гръцки земеделци го успокоиха, че може към 20 часа вечерта да пуснат за малко движението.