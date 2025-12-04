Гръцките фермери запалиха скарите на Промахон, опашката от тирове е 15 км (Снимки)

Протестиращите гръцки фермери, които от вчера следобед затвориха за товарни автомобили граничния преход Кулата - Промахон, днес вече се установиха трайно с тракторите си и спряха движението на товарни автомобили. Верни на стила си, те разпънаха шатри, разположиха маси и столове и запалиха скарите със сувлаки (шишчета).

Около 11,30 на обяд вдигнаха блокадата за половин час за тирове. След това отново спряха движението. От българска страна за влизане в Гърция колоната е над 15 км, видя наш репортер. Без проблем преминават леките автомобили и автобусите. Няма никаква яснота кога отново ще има прозорец за камиони.