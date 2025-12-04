ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Дилов: Египет е ключов партньор на Българ...

Катастрофа с трамвай затруднява движението на бул. "Княгиня Мария Луиза"

Катастрофа с трамвай на бул. "Княгиня Мария Луиза" Снимка: Георги Палейков

Катастрофа с трамвай затруднява движението на бул. "Княгиня Мария Луиза" и ул. "Екзарх Йосиф". Това става ясно от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София".

На мястото на инцидента име екип на полиция.

Няма пострадали в инцидента.

