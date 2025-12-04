Катастрофа с трамвай затруднява движението на бул. "Княгиня Мария Луиза" и ул. "Екзарх Йосиф". Това става ясно от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София".
На мястото на инцидента име екип на полиция.
Няма пострадали в инцидента.
