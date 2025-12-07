5 машини разчистват свлечената скална маса край село Кърнаре по път II-35 (Снимки)

Екипи на пътноподдържащата фирма разчистват свлечената скална и земна маса в района на село Кърнаре на второкласния път II-35 Троян – Кърнаре /при 117-ти км/. На място са и служители на Областно пътно управление- Пловдив, които подпомагат разчистването на пътното платно в участъка след село Кърнаре в посока Троян за по-бързото възстановяване на движението през Троянския проход. Работи се с пълна мобилизация, като на терен са 5 машини. Причина за свлечената земна маса на пътното платно са обилните валежи от последното денонощие, съобщиха от АПИ. СНИМКА: АПИ

Преминаването през Троянския проход ще бъде възстановено веднага след разчистване на платното и осигуряване на безопасно преминаване през отсечката. СНИМКА: АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. СНИМКА: АПИ

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.