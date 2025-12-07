ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на пътя Велинград – гара Костандово, движението е спряно

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Временно движението по път II-84 Велинград – гара Костандово е ограничено поради ПТП.

Трафикът се осъществява през обходен маршрут Белово – Юндола – Велинград и обратно и се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

