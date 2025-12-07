Катастрофа на пътя Велинград – гара Костандово, движението е спряно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път II-84 Велинград – гара Костандово е ограничено поради ПТП.

Трафикът се осъществява през обходен маршрут Белово – Юндола – Велинград и обратно и се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.