Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Пуснаха движението по пътя Троян – Кърнаре

Проходът Троян-Кърнаре Снимка: Google street view

Възстановено е движението по път II-35 Троян – Кърнаре при км 117, съобщиха от АПИ.

По-рано днес голямо свлачище затвори прохода Троян-Кърнаре. 5 машини разчистваха свлечената скална маса. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Проходът Троян-Кърнаре Снимка: Google street view

