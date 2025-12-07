ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Все още не пускат камиони през границата на Кулата

Граничният преход Кулата-Промахон вече е затворен за преминаване на товарни автомобили СНИМКА: Тони Маскръчка

Все още тежкотоварни автомобили не могат да преминават през граничния пункт Кулата. Леки автомобили преминават свободно. Образувала се е километрична опашка от камиони, които очакват на място. Движението се отклонява на магистралата преди граничния преход. Причината за ограничението е протестът на гръцките фермери, който започна в сряда. Днес движението беше преустановено след 10 часа сутринта, като камиони все още не се пропускат, пише БТА. 

На „Промахон" е разположена селскостопанска техника, с която протестиращите заплашват напълно да блокират движението, ако техните искания не бъдат изпълнени.

Шофьори разказаха, че вчера са били осигурявани „прозорци" за преминаване на тежкотоварни автомобили, а днес е имало само рано сутринта. Някои от шофьорите чакат на границата вече повече от денонощие.

