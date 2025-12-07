Възстановено е движението на камиони при км 441 на път София - Кулата

Възстановено е движението при км 441 на път I-1 София - Кулата, през ГКПП "Кулата" за МПС над 12 т., съобщиха от АПИ.

Преминаването на камиони над 12 тона през граничните пунктове Кулата и Илинден бе ограничено заради стачката на гръцките фермери. Първо спряха пускането на тежките камиони през ГКПП Кулата, като беше въведен обходен маршрут към другия пунт с Гърция - "Илинден". Но малко по-късно бе спряно и движението по път II-19 в района на ГКПП Илинден за камиони над 12 т с ремаркета и полуремаркета.