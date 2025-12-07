ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21865482 www.24chasa.bg

Възстановено е движението на камиони при км 441 на път София - Кулата

3584
КГПП Кулата-Промахон СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

Възстановено е движението при км 441 на път I-1 София - Кулата, през ГКПП "Кулата" за МПС над 12 т., съобщиха от АПИ.  

Преминаването на камиони над 12 тона през граничните пунктове Кулата и Илинден бе ограничено заради стачката на гръцките фермери. Първо спряха пускането на тежките камиони през ГКПП Кулата, като беше въведен обходен маршрут към другия пунт с Гърция - "Илинден". Но малко по-късно бе спряно и движението по път II-19 в района на ГКПП Илинден за камиони над 12 т с ремаркета и полуремаркета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КГПП Кулата-Промахон СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте уникални кадри с дрон на заседналия край Ахтопол танкер (Галерия, видео)