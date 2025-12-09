Възстановено е движението при км 6 от магистрала "Струма" към Перник

Възстановено е движението при км 5 на АМ "Струма" в посока Перник. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
По-рано там движението беше затруднено заради катастрофа.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Възстановено е движението при км 5 на АМ "Струма" в посока Перник. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
По-рано там движението беше затруднено заради катастрофа.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!