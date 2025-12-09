Възстановено е движението при км 6 от магистрала "Струма" към Перник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението при км 5 на АМ "Струма" в посока Перник. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано там движението беше затруднено заради катастрофа.