Възстановено е движението при км 6 от магистрала "Струма" към Перник

Възстановено е движението при км 5 на АМ "Струма" в посока Перник. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано там движението беше затруднено заради катастрофа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

