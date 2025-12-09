ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на пътя Благово - Боровци, движението е в една лента

СНИМКА: Архив

Временно движението по път II-81 Благово - Боровци, при км 88 се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: Архив

