Възстановено е движението по пътя Лесово - Елхово

Възстановено е движението при км 317 по път I-7 Лесово - Елхово. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".
По-рано през деня в участъка при катастрофа пострада шофьор на товарен автомобил.
