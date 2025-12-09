Възстановено е движението по пътя Лесово - Елхово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението при км 317 по път I-7 Лесово - Елхово. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано през деня в участъка при катастрофа пострада шофьор на товарен автомобил.