ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Адвокатът на малтретирания Адриан от Пловдив: Не п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21881841 www.24chasa.bg

Катастрофа на пътя Извор - Драгомирово, движението е в една лента

2184
Движението между търновските села Извор и Драгомирово ще се осъществява двупосочно в една лента СНИМКА: АПИ

Движението между търновските села Извор и Драгомирово ще се осъществява двупосочно в една лента, съобщава АПИ. 

Причината е, че на пътя е станала катастрофа. 

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Движението между търновските села Извор и Драгомирово ще се осъществява двупосочно в една лента СНИМКА: АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание