Катастрофа на пътя Извор - Драгомирово, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението между търновските села Извор и Драгомирово ще се осъществява двупосочно в една лента, съобщава АПИ.

Причината е, че на пътя е станала катастрофа.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".