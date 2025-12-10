ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Адвокатът на малтретирания Адриан от Пловдив: Не п...

Удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация ще се издават до 19 декември

До 19 декември включително териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ) ще издават удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация, съобщиха от института.

Последната дата, на която правоимащите лица могат да постъпват при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, е 21 декември, допълват от НОИ.

Действията за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази година са необходими, тъй като договорите, сключени с изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, са със срок до 31 декември 2025 г.

През тази година програмата започна на 28 март. Удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация са издадени на над 40 хиляди осигурени лица, допълват от осигурителния институт.

