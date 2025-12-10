Спряха движението на камиони над 12 т на ГКПП Илинден – Ексохи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т на ГКПП Илинден – Ексохи, поради протест на гръцки граждани, съобщиха от АПИ.

Шофьорите изчакват на място.