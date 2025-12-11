ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕЦБ ще освети сградата си във Франкфурт в чест на ...

Нов график за движение на влаковете влиза в сила от 14 декември

Влак на БДЖ. СНИМКА: Фейсбук/ БДЖ

От 14 декември влиза в сила нов график за движение на влаковете, съобщиха от БДЖ.

Планирано е да бъде намалено времето за пътуване между София и Бургас и Варна през Пловдив, след като се възстановяват маршрутите през Чирпан.

Движението на бързите влакове през Подбалканската железопътна линия ще бъде със съкратено време за пътуване, пише в съобщението.

В новия график се запазват директните сутрешни влакове Русе - София и Русе - Пловдив с удобни следобедни връщания към дунавския град. Подобрява се регионалното обслужване в района на Ловеч и Троян.

Предвидени са 8 международни бързи влака. Запазва се всекидневният график на влаковете между България, Турция и Румъния.

