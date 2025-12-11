Другата седмица продължава обрушването на скатове между 62-ри и 80-и км на пътя София - Самоков

През следващата седмица ще продължи обрушването на скатове по път II-82 София - Самоков, като поетапно ще се ограничава движението от 62-ри до 80-и км. Предвижда се дейностите да се изпълняват между 8 ч. и 18 ч. на интервали от 20 минути. По време на работата автомобилите ще изчакват на място и ще бъдат пропускани през определените периоди. Трафикът ще се регулира от сигналисти и пътни знаци, съобщиха от АПИ.

При благоприятни метеорологични условия се очаква работата в участъка да приключи до 19 декември. Припомняме, че обрушването на скатове по второкласното трасе стартира тази понеделник.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.