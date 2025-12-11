ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Лудогорец": Можеше и спечелим, но в ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21893187 www.24chasa.bg

Другата седмица продължава обрушването на скатове между 62-ри и 80-и км на пътя София - Самоков

2044
СНИМКА: Pixabay

През следващата седмица ще продължи обрушването на скатове по път II-82 София - Самоков, като поетапно ще се ограничава движението от 62-ри до 80-и км. Предвижда се дейностите да се изпълняват между 8 ч. и 18 ч. на интервали от 20 минути. По време на работата автомобилите ще изчакват на място и ще бъдат пропускани през определените периоди. Трафикът ще се регулира от сигналисти и пътни знаци, съобщиха от АПИ. 

При благоприятни метеорологични условия се очаква работата в участъка да приключи до 19 декември. Припомняме, че обрушването на скатове по второкласното трасе стартира тази понеделник.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото