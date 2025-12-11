АПИ предлага два варианта за повишаване безопасността по Околовръстния път на Пловдив

Агенция „Пътна инфраструктура" предлага два варианта за повишаване безопасността на движение в 14-километровия участък от Околовръстния път на Пловдив – път II-86. Председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев в писмо до кметовете на община Пловдив Костадин Димитров и на община Родопи Павел Михайлов представя мерките, които може да се предприемат в максимално кратък срок. Целта е местната власт заедно с жителите от региона, които ежедневно ползват второкласния път, да се запознаят с възможните решения и да изразят своето становище, така че последващите действия да са взаимно приемливо за всички и да се повиши безопасността на пътуващите. Средно за денонощие по трасето преминават над 24 000 моторни превозни средства, съобщиха от АПИ.

Едното решение включва частично изместване на ограничителните системи за пътища на по-голямо разстояние от ръба на пътната настилка спрямо съществуващото им положение, като прилагането на тази мярка задължително трябва да се съобрази с имотните граници на пътя. Независимо от възможността ограничителните системи за пътища да бъдат поставени на разстояние от 0,5 м до 1,5 м, то местоположението им следва да се съобразява както с наличието на препятствия в зоната за безопасност и съответно с ефективната зона на действие на самата ограда спрямо наличното препятствие, така и с имотните граници на пътя. Необходимо е също така да се вземат под внимание и множеството търговски обекти около платното за движение, напоителния канал, пътни пресичания и наличието на големи дървета в обхвата на пътя. Това задължително трябва да бъде отчетено при евентуалното изместване на ограничителните системи в края на съществуващия банкет.

Втората възможност е за цялостно намаляване на допустимата скорост на движение в целия участък до 50 км/ч и премахване на ограничителните системи. При реализация на тази мярка, както и съобразно разпоредбите на Наредба №РД-02-20-1 от 1.04.2024 г. за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях, не се изисква монтиране на ограничителни системи за пътища, независимо от намиращите се в обхвата препятствия. Реализацията на тази мярка предполага и наличието на засилен контрол по спазване на правилата за движение по пътища, тъй като в обхвата на пътя ще останат необезопасени препятствия и при движение с по-висока скорост и евентуален сблъсък, може да се стигне до тежки последствия.

За изпълнението, на който и да е от двата варианта се избере, ще е необходима актуализация на съществуващия проект в участъка. За реализацията му Агенцията предприема действия по възлагане на актуализацията на проекта. В документацията ще бъде заложена възможността за преместване на съществуващите ограничителни системи или съответно ограничаване на скоростта на движение в участъка. Разработването на съответните проектни решения, включително и съгласувателната процедура към тях, ще отнеме около три месеца, а изпълнението на проекта, в зависимост от избраната хипотеза може да отнеме от един до три месеца.

Експерти от неправителствения сектор от Европейския център за транспортни политики в началото на декември направиха независима проверка на участъка. Резултатите от нея и съответните предложения за подобряване на безопасността в участъка ще бъдат описани в доклад. След като той бъде внесен в АПИ препоръките им ще бъдат взети под внимание. Те ще бъдат съобразени с предложенията на АПИ и ще залегнат в актуализацията на проекта.

Отсечката, в която настъпи тежкия инцидент в края на ноември, до момента не е регистрирана като участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия. При извършения превантивен ремонт през 2021 г. и 2022 г. изцяло е обновена настилката, маркировката и ограничителните системи. При изготвянето на проекта за ремонт е отчетена средноденонощната интензивност на движението, която през 2019 г. е била 20 117 МПС, а към днешна дата надхвърля 24 000 МПС. Всички дейности са изпълнени по одобрена проектна документация, която е съгласувана ОД на МВР – Пловдив и общинската администрация в града.