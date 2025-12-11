ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поставиха светофари заради свлачище на пътя Асеновград - Лясково

2044
Свлачище. Снимката е илюстративна. Снимка: Снимка: Архив

Светофарни уредби ще бъдат поставени на общинския път Асеновград - с. Лясково, където на 6 декември възникна свлачище. Това съобщи зам.-кметът Стоян Димитров. Пропадналата част е в участъка от паркинга на Асеновата крепост нагоре, след параклиса "Св. Никола". Свлачището е обхванало около 1,5 м от банкета и около 20 см от пътя.

Целият път е направен в свлачищен район, каза Димитров. Той припомни, че през 2009 година на същия участък са изградени подпорни стени. В момента е пропаднала частта между двете укрепителни съоръжения. Причината за новото свлачище е преовлажнената почва вследствие на обилните валежи и преминаване на тежкотоварен автомобил, който е пътувал в посока с. Лясково. Той призова да се спазват забраните пътят да не бъде използван за тежкотоварни автомобили над 3,5 т., съобщава БТА.

Администрацията вече е сезирала Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, уведомена е и Областната управа. По думите на Димитров краткосрочният вариант за решаване на проблема е разширяване на пътното платно към ската, а дългосрочният е изграждането на нова подпорна стена. Предстои да се изработи проект и да се търси финансирането му, допълни зам.-кметът.

Общинският път е основен за асеновградското село Лясково и кукленските села Яврово и Добралък. Обходният път от Куклен към с. Яврово е с нетрайна настилка и не се използва активно от жителите на населените места.

Свлачище. Снимката е илюстративна.

