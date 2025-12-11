ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на км 35 от АМ „Струма", движението е в изпреварващата лента

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

Движението при км 35 на АМ „Струма" в посока Дупница се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП, съобщи АПИ.

Трафикът се регулира от „Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

