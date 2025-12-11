Катастрофа на прохода "Петрохан" към Берковица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път II-81 проход "Петрохан" 300 - 400 м преди върха, в посока Берковица, е в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Движението се регулира от пътна полиция.