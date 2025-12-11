ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Лудогорец": Можеше и спечелим, но в ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21894100 www.24chasa.bg

Катастрофа на прохода "Петрохан" към Берковица

1748
Проходът Петрохан СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

Временно движението по път II-81 проход "Петрохан" 300 - 400 м преди върха, в посока Берковица, е в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Движението се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Проходът Петрохан СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото