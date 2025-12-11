ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Част от пътя Петрич - Мелник пропадна, движението е в една лента

Движението по път III-108 ПВ Петрич-Мелник – Петрич при км 1 се осъществява двупосочно в една лента, поради пропадане на пътната настилка, съобщиха от АПИ.

Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

