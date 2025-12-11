Част от пътя Петрич - Мелник пропадна, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението по път III-108 ПВ Петрич-Мелник – Петрич при км 1 се осъществява двупосочно в една лента, поради пропадане на пътната настилка, съобщиха от АПИ.

Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.