Част от пътя Петрич - Мелник пропадна, движението е в една лента

Движението по път III-108 ПВ Петрич-Мелник – Петрич при км 1 се осъществява двупосочно в една лента, поради пропадане на пътната настилка, съобщиха от АПИ.
Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
