Възможни са затруднения при преминаването на камиони през граничните преходи с Гърция

Възможни са затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция и в двете посоки поради стачни действия на гръцка територия, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на сайта на ведомството. Информацията за движението на граничните пунктове и преходи е към 6:00 часа.

На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили.

На Границата с Република Северна Македония и на границата със Сърбия движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния.