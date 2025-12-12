ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Генов: България ще въведе депозитната сис...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21896272 www.24chasa.bg

Възможни са затруднения при преминаването на камиони през граничните преходи с Гърция

1960
Граничният преход Кулата-Промахон СНИМКА: Тони Маскръчка

Възможни са затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция и в двете посоки поради стачни действия на гръцка територия, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на сайта на ведомството. Информацията за движението на граничните пунктове и преходи е към 6:00 часа. 

На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили.

На Границата с Република Северна Македония и на границата със Сърбия движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния. 

Граничният преход Кулата-Промахон СНИМКА: Тони Маскръчка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание