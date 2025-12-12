Полагат маркировка на "Хемус" и "Струма" в Софийска област следващата седмица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През следващата седмица - от 15 до 19 декември, от 8 ч. до 17 ч. ще се полага маркировка в участъци от АМ „Хемус", АМ „Струма" и път I-8 в района на Нови хан, в Софийска област.

На АМ „Хемус" дейностите ще се извършват от км 0 до 10-и км - в участъка между София и Яна поетапно в двете платна за движение. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи.

На АМ „Струма" маркировка ще се полага в отсечката от София до Мало Бучино поетапно в двете платна за движение, като автомобилите ще преминават в свободните пътни ленти.

На път I-8 София – Ихтиман маркирането ще бъде в участъка от отбивката за АМ „Тракия" до кв. „Побит камък" на село Нови хан. При изпълнението им движението ще се осъществява в лентите, в които не се работи.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват пътната сигнализация.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци.