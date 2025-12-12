ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Политическата Коледа - виж оживялата карикатура на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21899894 www.24chasa.bg

Полагат маркировка на "Хемус" и "Струма" в Софийска област следващата седмица

996
Нова маркировка. Снимка Архив

През следващата седмица - от 15 до 19 декември, от 8 ч. до 17 ч. ще се полага маркировка в участъци от АМ „Хемус", АМ „Струма" и път I-8 в района на Нови хан, в Софийска област.

На АМ „Хемус" дейностите ще се извършват от км 0 до 10-и км - в участъка между София и Яна поетапно в двете платна за движение. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи.

На АМ „Струма" маркировка ще се полага в отсечката от София до Мало Бучино поетапно в двете платна за движение, като автомобилите ще преминават в свободните пътни ленти.

На път I-8 София – Ихтиман маркирането ще бъде в участъка от отбивката за АМ „Тракия" до кв. „Побит камък" на село Нови хан. При изпълнението им движението ще се осъществява в лентите, в които не се работи.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват пътната сигнализация.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци.

Нова маркировка. Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото