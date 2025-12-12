Опашки от камиони има в района на граничния преход Кулата – Промахон

Опашки от тежкотоварни автомобили се образуват в района на граничния преход Кулата – Промахон, съобщи БТА. На място има служители на "Пътна полиция" и на "Гранична полиция". Камионите се спират в лентата на движение и изчакват на място.

От Главната дирекция "Гранична полиция" посочват на сайта си, че във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи и в двете посоки.

От пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 т по път I-1 /Е-79/ София – Кулата през прехода "Кулата" – "Промахон" и по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през прехода "Илинден – "Ексохи" поради протест на гръцки фермери.

Гръцките гранични власти временно преустановиха пропускането на автомобили на прехода "Промахон" на 3 декември, около 14:00 часа. Тогава в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на Промахон е получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция. Преустановено е пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време. Мярката е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с провеждани протестни действия от страна на гръцките земеделски производители от Северна Гърция.