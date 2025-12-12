Пускат движението по новия 3 км участък от АМ "Хемус"

Утре - 13 декември, около 12 ч. се пуска движението по новия 3 км участък от АМ „Хемус" от п. в. „Дерманци" до етапната връзка с път ІІІ-307 Луковит-Угърчин при 103-ти км на автомагистралата за превозните средства до 12 тона. С това завършва изграждането на участък 1. Припомняме, че на 5 октомври беше пуснато движението в 10 км отсечка от АМ „Хемус" между пътните възли „Боаза" и „Дерманци" като работата продължи в следващите 3 км.

В участък 1 има два пътни възела „Боаза" и „Дерманци",чрез които се осъществява връзката на новото трасе с републиканската пътна мрежа в региона. Освен двата големи пътни възела в отсечката има още четири големи мостови съоръжения на р. Вит /при 89-и, 90-и, 91-ви и 98-и км/. Всички мостове са изградени с по две независими конструкции за всяка от посоките на движение като всяко от платната е с по две ленти. Първият мост при 89-и км е с дължина 534 м и общо 17 отвора, а височината на съоръжението е 12 м. Вторият мост е при 90-и км. Дясното му платно е с дължина 694,2 м, а лявото - 730,7 м. За повишаване на устойчивостта във всеки от отворите на съоръжението са монтирани по 5 греди, които се обединяват със стоманобетонна монолитна бетонна плоча. Мостът при 91-ви км е с дължина 632,8 м, а този при 98-и км - 221 м. По мостовете, както и в участък от близо 100 м преди и след тях отляво и отдясно, са изградени шумоизолиращи екрани за опазване на околната среда и намаляване въздействието на шума от интензивния трафик. Изградени са и два виадукта при км 100 и 101-ви км, с дължина съответно 440 м и 352 м. В участъка има 6 селскостопански подлеза и надлеза и 6 подлеза и надлеза при пресичането с републикански и общински пътища. В отсечката има и площадка за отдих, която е при 94-ти км в двете платна за движение.

Продължават строителните работи в участъци 2 и 3 от АМ „Хемус", с обща дължина 36,28 км – от края на пътен възел „Дерманци" до връзката с път ІІ-35 Плевен – Ловеч, включително и п. в. „Плевен".