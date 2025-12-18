Интериор, вдъхновен от гората, създава топла атмосфера в планинско жилище

Главно място в тристайния апартамент е отредено на дървото и като материал, и като цвят

Тристаен апартамент с около 90 квадратни метра площ в района на курорта Боровец претърпява важна трансформация, за да отговори на потребностите и вкусовете на собствениците си. Вместо две отделни спални помещения те предпочитат да имат само едно, но за сметка на много по-просторна дневна зона.

Интериорният проект на двустайното жилище е изработен от три млади архитектки-Александра Хаджиева, Мила Златанова и Теодора Рофетова, и вдъхновен от чудесната среда, в която се намира – зелените хълмове на планината. Разнообразните текстури, овалните форми и добре подбраните цветове създават търсената еклектична съвременна визия.

СНИМКИ: ГЕОРГИ БОНЧЕВ Съществуващата малка спалня с прилежаща баня е преобразена, площта на банята е присъединена към стаята, обособено е гардеробно пространство в акцентен цвят. Така нощната зона придобива много по-просторен и функционално осмислен вид. За да е още по-адекватна на околната среда, визията е обогатена с облицовка на тавана с естествено дърво, а стените са с декоративна текстурирана мазилка.

Огледала с височина от пода до тавана, както и тапетната врата допълнително разширяват пространството.

Освен спалня и баня останалата площ на апартамента обединява в едно пространство входно антре, дневна, трапезария и кухня. В цялостната интериорна концепция на En-Tre Studio главно място е отредено на дървото и като материал, и като цвят. Това е естествено, като се има предвид локацията на имота в непосредствена близост до гората. Присъствието на този водещ елемент виждаме още във входното пространство, откъдето започва единната подова настилка. От дървесина в същия цвят е оформен голям корпусен обем, който съчетава в себе си множество функции. Тук са организирани санитарният възел, гардероб, място за складиране, достъпно от дневната и кухнята. Вградени са и няколко кухненски електроуредa. Всичко това е интегрирано успешно в елегантен компактен модул, допълнен с отварящи се отделения и елегантни растерни детайли.

Във вътрешността на тази дървена обвивка е банята, която следва основната тема на интериорния дизайн в цялото жилище – естествен дървесен фурнир, зелени и светли топли нюанси на гранитогресните и керамичните плочки, черни акценти.

Кухнята запазва позицията си от първоначалния план, но е изцяло преобразена. Функционалните мебелни групи, горен и долен ред шкафове са от затворен тип и отново с участието на дърво и лек таблен детайл. В готварската зона таванът също е облицован с дърво, а стените – с декоративна мазилка. Интересно е решението за трапезарията – масата за хранене е индивидуално проектирана от екипа на архитектурното студио, заобиколена с високи столове. Овалните форми кореспондират с меката мебел, част от същото пространство. Белият бъбрековиден диван и креслото са обърнати към камината, задължителен участник в тази топла атмосфера, напомняща за типично планинско шале.

Още интересни идеи за интериора вижте в новия брой на сп. “Идеален дом”.