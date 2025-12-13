На 13 декември рожден ден имат

Проф. д-р Анелия Клисарова, бивш министър на образованието
Доц. д-р Борислав Нинов, дм, детски хирург, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Петър Славов, бивш дългогодишен председател на УС и изпълнителен директор на ПроКредит Банк
Георги Гьоков, бивш министър на труда и социалната политика
Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП
Лаура Траатс, олимпийска шампионка от ансамбъла по художествена гимнастика
Лиляна Кънева, поетеса, основател и първи президент на Българската федерация по сумо
Николай Ламбрев, режисьор
Росица Ганева, естрадна певица
Станислав Разпопов, представител за България в “ДУНАПАК Пейпър енд пакиджингс” ООД
Андрей Цветков, художник, аниматор, режисьор и продуцент
Георги Цанков, писател, литературовед