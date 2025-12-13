ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хърватия с 33 мобилни клиники за отдалечени райони...

На 13 декември рожден ден имат

Проф. д-р Анелия Клисарова, бивш министър на образованието

Доц. д-р Борислав Нинов, дм, детски хирург, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Петър Славов, бивш дългогодишен председател на УС и изпълнителен директор на ПроКредит Банк

Георги Гьоков, бивш министър на труда и социалната политика

Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП

Лаура Траатс, олимпийска шампионка от ансамбъла по художествена гимнастика

Лиляна Кънева, поетеса, основател и първи президент на Българската федерация по сумо

Николай Ламбрев, режисьор

Росица Ганева, естрадна певица

Станислав Разпопов, представител за България в “ДУНАПАК Пейпър енд пакиджингс” ООД

Андрей Цветков, художник, аниматор, режисьор и продуцент

Георги Цанков, писател, литературовед

