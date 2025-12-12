Пътуващите за Петрич ще преминават по обходен маршрут от АМ "Струма"

От утре до понеделник се ограничава движението по участък от път III-108 - от АМ „Струма" до с. Рибник. Пътуващите за Петрич ще преминават по обходен маршрут

От 12 ч. утре - 13 декември, до 12 ч. на 15 декември /понеделник/ се ограничава движението по път III-108 Ново Делчево – Петрич в 2,5-километровия участък от АМ „Струма" до с. Рибник. Временната организация е за авариен ремонт на пътното платно в района на с. Рибник.

Пътуващите към Петрич ще преминават по обходен маршрут. Движейки се по АМ „Струма" те ще трябва да се отбият при пътен възел „Струмяни" и да продължат по третокласната пътна мрежа през селата Микрево – Вълково – Рибник – гр. Петрич.

Пътуващите от Петрич за София могат да ползват както маршрута Петрич – Рибник – Вълково – Микрево – п.в. „Струмяни" – АМ „Струма", така и да преминават от Петрич през третокласния път Ръждак – Дрангово – АМ „Струма".

От 8:30 ч. на 15 декември /понеделник/ до 17 ч. на 16 декември /вторник/ ще се ограничи и движението по изпреварващата лента между 87-и и 88-и км на АМ „Струма" в посока София за ремонт на тротоарна конзола на мост. Трафикът ще преминава по активната лента, а скоростта ще е до 90 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.