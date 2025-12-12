Освободиха движението по граничния преход Кулата - Промохон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението на МПС над 12 т по път I-1/Е-79/ София – Кулата през ГКПП Кулата" – "Промахон, съобщиха от АПИ.

По-рано днес опашки от тежкотоварни автомобили се образуват в района заради продължаващите протести на гръцките фермери. Камионите се спираха в лентата на движение и изчакваха на място.

От Главната дирекция "Гранична полиция" посочват на сайта си, че във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи и в двете посоки.