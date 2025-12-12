ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украински дронове удариха две нефтени платформи на...

Освободиха движението по граничния преход Кулата - Промохон

1992
Граничният преход Кулата-Промахон СНИМКА: Тони Маскръчка

Възстановено е движението на МПС над 12 т по път I-1/Е-79/ София – Кулата през ГКПП Кулата" – "Промахон, съобщиха от АПИ.

По-рано днес опашки от тежкотоварни автомобили се образуват в района заради продължаващите протести на гръцките фермери. Камионите се спираха в лентата на движение и изчакваха на място.

От Главната дирекция "Гранична полиция" посочват на сайта си, че във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи и в двете посоки.

Граничният преход Кулата-Промахон СНИМКА: Тони Маскръчка

