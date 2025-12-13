ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хърватия с 33 мобилни клиники за отдалечени райони...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21903864 www.24chasa.bg

Облаци и слънце ще се редуват на 13 декември

2040
Слънце и облаци ще се редуват. Снимка: Пиксабей

Днес на много места в равнините и котловините ще се задържи облачно и мъгливо, като около и следобед видимостта временно ще се подобрява, а облачността ще се разкъса. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, по Черноморието до 6°, а максималните – между 6° и 11°, малко по-ниски в районите с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около 0°, максималната – около 7°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още ще се повиши.

По Черноморието ще има временни увеличения на облачността, по-значителни преди обед. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, на 2000 метра – около 0°.

Слънце и облаци ще се редуват. Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)