Православен календар за 14 декември, вижте кой празнува имен ден днес

11 Неделя след Неделя подир Въздвижение – на св. Праотци. Св. мчци Тирс, Левкий, Филимон, Ариан и Калиник

Тирс и Левкий пострадали при гоненията на християните. Мъжеството и търпението, с които понасяли изтезанията, и чудесата, проявени от Господа, убедили дори езическия жрец Калиник в Христовата вяра. И това му коствало живота. Християните Филимон и Ариан също намерили мъченическа смърт. Много езичници, свидетели на смъртта им, се обърнали към Христовата вяра, като се отказали от своите догми.

Имен ден: Снежа, Снежана, Снежка, Снежи, Снежна, Снежанка