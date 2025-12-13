Спряха движението на тирове през пунктовете "Илинден – Ексохи" и "Кулата – Промахон"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ограничено e движението на моторни превозни средства над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през граничния пункт "Илинден – Ексохи" и по път I-1 (Е79) София – Кулата през пункта "Кулата – Промахон" поради протест на гръцки фермери, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Преустановено е пропускането през граничен преход "Капитан Петко войвода – Орменио" от гръцка страна на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, съобщиха тази сутрин от Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) на своя сайт.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.