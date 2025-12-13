ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще създадат три паркинга по улицата до детската бо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21905567 www.24chasa.bg

Спряха движението на тирове през пунктовете "Илинден – Ексохи" и "Кулата – Промахон"

1624
Затворен е за тирове Кулата-Промахон СНИМКА: Тони Маскръчка

Ограничено e движението на моторни превозни средства над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през граничния пункт "Илинден – Ексохи" и по път I-1 (Е79) София – Кулата през пункта "Кулата – Промахон" поради протест на гръцки фермери, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Преустановено е пропускането през граничен преход "Капитан Петко войвода – Орменио" от гръцка страна на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, съобщиха тази сутрин от Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) на своя сайт.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

Затворен е за тирове Кулата-Промахон СНИМКА: Тони Маскръчка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)