Възстановява се движението по пътя София - Кулата в района на Симитли

Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

Възстановява се постоянната организация на движение по пътя София - Кулата в района на Симитли /от км 375+454 до км 376/ с две ленти в посока София и една лента за Кулата, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение, добавят от АПИ.

По-рано днес от пътната агенция съобщиха, че е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през граничния пункт "Илинден – Ексохи" и по път I-1 (Е79) София – Кулата през пункта "Кулата – Промахон" поради протест на гръцки фермери.

Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

