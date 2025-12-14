ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Отговорът за убитите американски войници ще...

Интензивен е трафикът на границите ни с Турция и Сърбия

1116
Интензивен е и трафикът на "Калотина". Снимка: Архив

Изключително интензивно е движението на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево" и „Лесово" за товарни автомобили на изход. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП). Информацията за трафика по границите е към 6:00 часа.

Интензивно е движението на ГКПП „Калотина" на границата със Сърбия на изход за товарни автомобили.

Поради стачни действия на гръцки протестиращи са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция.

Движението е нормално на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония.

