ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Отговорът за убитите американски войници ще...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21907577 www.24chasa.bg

Добри са условията за туризъм в планината

1332
Времето е подходящо за планина СНИМКА: АРХИВ

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево, топло, със слаб вятър. В района на Стара планина и Пампорово в Родопите температурите са 2-3 градуса.

Където има сняг, над 1700-1800 метра надморска височина, е заледено, защото през деня става топло, снегът омеква, през нощта стяга и се заледява, обясниха от ПСС.

Вчера официално Банско даде старт на зимния сезон 2025/2026 г., а събитието по традиция привлече ски легенди в планинския ни курорт. Тази година по пистите под Тодорка се спускаха Джорджо Рока и Марк Жирардели, които се изправиха един срещу друг със свои отбори в играта „Влез в отбора на шампиона", а след това двамата, заедно с децата от ски клуб „Юлен", поставиха началото на сезона.

Времето е подходящо за планина СНИМКА: АРХИВ
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)