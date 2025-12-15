"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Прави се с бисквити, крема сирене и сок от вишни или сини сливи

КОЙ ГОТВИ

Наталия Панчева ни изпраща рецепта за коледен чийзкейк, достоен за празничната трапеза.

ПРОДУКТИ

За бисквитения блат: 250 г какаови бисквити, 125 г масло

За белия слой: 250 г крема сирене, 200 г заквасена сметана, 1 ванилия, пудра захар на вкус, 10 г желатин;

За желирания слой: 500 мл сок от вишни или сини сливи, 3 с. л. кристална захар, 10 г желатин

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Смиламе бисквитите в блендер. Разтопяваме маслото и го прибавяме към бисквитите. Разбъркваме добре и прехвърляме сместа във формички с падащ борд. Оформяме блат, като притискаме с лъжица.

Слагаме крема сиренето в купа, прибавяме заквасената сметана, ванилията и пудра захар. Разбъркваме добре. Заливаме желатина с 80 мл вода и го оставяме да набъбне. След това го разтопяваме на слаб огън и разбъркваме, докато се разтвори (без завиране). Оставяме желатина малко да изстине и когато стане топъл, но не горещ, го прибавяме към крема. Разбъркваме и разпределяме крема във формичките върху бисквитената подложка. Прибираме в хладилник, за да стегне.

Загряваме на слаб котлон сока от вишни или сини сливи със захарта и разбъркваме, докато захарта се разтвори. Не е нужно да завира, а само да се сгорещи. Изсипваме желатина в много топлия сок и бъркаме, докато се разтвори. Оставяме да поизстине и прибираме в хладилник.

Изсипваме сока, който е започнал да се желира, но още не е стегнал, във формичките върху белия слой. Прибираме в хладилник до пълното стягане на плодовия слой.