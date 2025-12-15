ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте състоянието на пътищата тази сутрин

Времето София  / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21909699 www.24chasa.bg

Коледен чийзкейк

1260

Прави се с бисквити, крема сирене и сок от вишни или сини сливи

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на адреси [email protected] и [email protected].
За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Наталия Панчева ни изпраща рецепта за коледен чийзкейк, достоен за празничната трапеза.

ПРОДУКТИ

За бисквитения блат: 250 г какаови бисквити, 125 г масло

 За белия слой: 250 г крема сирене, 200 г заквасена сметана, 1 ванилия, пудра захар на вкус, 10 г желатин;

 За желирания слой: 500 мл сок от вишни или сини сливи, 3 с. л. кристална захар, 10 г желатин

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Смиламе бисквитите в блендер. Разтопяваме маслото и го прибавяме към бисквитите. Разбъркваме добре и прехвърляме сместа във формички с падащ борд. Оформяме блат, като притискаме с лъжица.

Слагаме крема сиренето в купа, прибавяме заквасената сметана, ванилията и пудра захар. Разбъркваме добре. Заливаме желатина с 80 мл вода и го оставяме да набъбне. След това го разтопяваме на слаб огън и разбъркваме, докато се разтвори (без завиране). Оставяме желатина малко да изстине и когато стане топъл, но не горещ, го прибавяме към крема. Разбъркваме и разпределяме крема във формичките върху бисквитената подложка. Прибираме в хладилник, за да стегне.

Загряваме на слаб котлон сока от вишни или сини сливи със захарта и разбъркваме, докато захарта се разтвори. Не е нужно да завира, а само да се сгорещи. Изсипваме желатина в много топлия сок и бъркаме, докато се разтвори. Оставяме да поизстине и прибираме в хладилник.

Изсипваме сока, който е започнал да се желира, но още не е стегнал, във формичките върху белия слой. Прибираме в хладилник до пълното стягане на плодовия слой.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Гастрогуру

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)