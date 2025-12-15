ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте състоянието на пътищата тази сутрин

Времето София  / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21910027 www.24chasa.bg

Православен календар за 15 декември, вижте кой празнува днес

2756

Св. свщмчк Елевтерий. Преп. Павел Латрийски. Св. Стефан Изповедник

Елевтерий произхождал от знатно римско семейство. На 15 години станал дякон, а по-късно получил и презвитерски сан. 20-годишен, св. Елевтерий бил провъзгласен за епископ Илирийски. С мъдрите си проповеди и всеотдайна служба светият отец допринесъл много за укрепване на Христовата вяра. Това не се харесало на император Ариан, заклет езичник. Изправил епископа на съд в Рим, подложил го на нечовешки изтезания и заповядал да го обезглавят.

Празнува: Свобода

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)