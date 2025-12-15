Подходящи са условията за туризъм в планините

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ясно, слънчево и тихо е времето в планините, условията за туризъм са много добри. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

Хората трябва да имат предвид, че на места снегът е заледен. Препоръчва се туристите да използват котки, казаха от ПСС.

Не е имало инциденти през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 2°.