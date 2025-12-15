ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кърджали показва 7000 години история на Перперикон...

Вижте къде в София няма да има вода на 16 декември

1884
Вода СНИМКА: Pixabay

На 16 декември (вторник) 2025 г. във връзка с изпълнение на строително-ремонтни дейности по ул. „Станислав Доспевски" и бул. Владимир Вазов", ж.к. „Левски" Г се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ж.к. „Левски" Г.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Поп Грую" пред бл. 10.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването. Това съобщиха от пресцентъра на „Софийска вода". 

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

