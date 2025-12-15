Катастрофа на км 9 от магистрала "Тракия" към Пловдив, движението е в изпреварващата лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението при км 9 на АМ "Тракия" в посока Пловдив се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".