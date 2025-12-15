ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спряха камионите и през ГКПП Кулата – Промахон

АПИ: Шофьорите да внимават по пътя Елисейна - Своге, почистват се камъни

Път Снимка: Pixabay

От днес до 23 декември шофьорите трябва да се движат с повишено внимание по път II-16 Елисейна – Своге. В отсечката ще се почистват предпазните мрежи и свлечени камъни край пътя, съобщиха от АПИ.

От днес до 17 декември /сряда/ от 8:30 ч. до 17 ч. ще има стеснени отсечки между Своге и Нови Искър.

От 18 декември /четвъртък/ между 8:30 ч. и 17 ч. ще има стеснени отсечки между Елисейна и Своге. Работата по трасето се очаква да завърши до 13 ч. на 23 декември /вторник/ и трафикът да се извършва без ограничения.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

