Камион аварира край Български извор

Аварирал тир СНИМКА: Архив

Временно движението по път I-4 в района на Български извор е ограничено и в двете посоки поради аварирал ТИР, съобщиха от АПИ.

Шофьорите изчакват на място. 

По-късно движението бе възстановено. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

