Камион аварира край Български извор

Временно движението по път I-4 в района на Български извор е ограничено и в двете посоки поради аварирал ТИР, съобщиха от АПИ.

Шофьорите изчакват на място.

По-късно движението бе възстановено.