Бонбони с вкус на баклава

КОЙ ГОТВИ

Марияна Бончева изпраща рецепта за интересни бонбони, идеални за новогодишна почерпка.

ПРОДУКТИ

За 30 бонбона:

5 бр. фини кори за баница, 4 с. л. разтопено масло, 100 г пекан, 100 г шамфъстък, 4 с. л. течен мед

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Поставяме първата кора в намазнена тава. С помощта на силиконова четка я намазваме добре с разтопено масло и покриваме с втора кора, която също намазваме с разтопено масло. Така процедираме с петте кори.

Слагаме ги да се пекат в загрята на 170 градуса фурна до златист загар. След това ги оставяме да изстинат. В сух тиган леко запичаме пекана и шамфъстъка, докато освободят аромата си.

Счукваме ядките в хаванче. Изстиналите кори начупваме с ръце, така че да са възможно най-фини. Смесваме ги със смлените ядки и течния мед. Омесваме сместа, покриваме я със стреч фолио и прибираме в хладилник за 1 час.

Вземаме с лъжица от сместа и с притискане в шепи оформяме бонбони с големината на орех. Съхраняваме в хладилник. Изваждаме бонбоните 15 минути преди консумация, за да се отпуснат.