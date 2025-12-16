На 16 декември рожден ден имат

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стоян Ставрев, управител на “Българска консултантска организация” ЕООД, член на УС на КРИБ

Проф. д-р Бисер Славков, финансист, член на УС на Централна кооперативна банка

Борислав Сандов, бивш вицепремиер и министър на околната среда и водите

Проф. инж. Живко Желев, изобретател

Милко Добрев, скулптор

Бойка Асиова, писателка и журналистка

Д-р Лиляна Маджарова, началник на Отделение по инфекциозни болести в МБАЛ “Проф. Д. Ранев”, Пещера

Станимира Петрова, световна и европейска шампионка по бокс

Венцислав Петков, депутат

