На 16 декември рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стоян Ставрев, управител на “Българска консултантска организация” ЕООД, член на УС на КРИБ

Проф. д-р Бисер Славков, финансист, член на УС на Централна кооперативна банка

Борислав Сандов, бивш вицепремиер и министър на околната среда и водите

Проф. инж. Живко Желев, изобретател

Милко Добрев, скулптор

Бойка Асиова, писателка и журналистка

Д-р Лиляна Маджарова, началник на Отделение по инфекциозни болести в МБАЛ “Проф. Д. Ранев”, Пещера

Станимира Петрова, световна и европейска шампионка по бокс

Венцислав Петков, депутат