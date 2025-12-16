На 16 декември рожден ден имат

Стоян Ставрев, управител на “Българска консултантска организация” ЕООД, член на УС на КРИБ
Проф. д-р Бисер Славков, финансист, член на УС на Централна кооперативна банка
Борислав Сандов, бивш вицепремиер и министър на околната среда и водите
Проф. инж. Живко Желев, изобретател
Милко Добрев, скулптор
Бойка Асиова, писателка и журналистка
Д-р Лиляна Маджарова, началник на Отделение по инфекциозни болести в МБАЛ “Проф. Д. Ранев”, Пещера
Станимира Петрова, световна и европейска шампионка по бокс
Венцислав Петков, депутат